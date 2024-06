Charles en Camilla bij eerste dag Royal Ascot

De Britse koning Charles en koningin Camilla hebben dinsdag hun opwachting gemaakt bij de paardenraces van Royal Ascot. Het koningspaar reed voorop in de koninklijke processie, die gewoonlijk de start van elke racedag markeert.

Charles en Camilla zaten samen in het rijtuig met de hertog en hertogin van Wellington. In de andere koetsen zaten onder anderen prinses Anne, Gabriella Kingston, Peter Phillips en John Warren. Zara Tindall, de dochter van prinses Anne, was samen met haar man Mike van de partij. Zij namen alleen niet deel aan de koninklijke processie.

Leden van de Britse koninklijke familie nemen geregeld een kijkje bij Royal Ascot. Koningin Elizabeth was toen ze nog leefde een vaste bezoeker van het evenement. Vaak reiken leden van het Britse koningshuis ook trofeeën uit aan de winnaars van de races.

De prestigieuze paardenraces van Royal Ascot vinden nog plaats tot en met zaterdag.