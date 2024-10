Charles en Camilla brengen geheim bezoek aan India

Koning Charles en koningin Camilla hebben op de terugweg van Samoa naar het Verenigd Koninkrijk een korte tussenstop gemaakt in India. Het Britse koningspaar bracht volgens diverse media tijd door in een wellnesscentrum in India dat ze eerder hadden bezocht.

Volgens Indiase media ging het om het resort Soukya in Bangalore. Daar zouden Charles en Camilla sinds zondag hebben verbleven. Een woordvoerder van Buckingham Palace bevestigde dat het koningspaar in India was. “Het paar had een korte privétussenstop in India om de lange reis terug uit Samoa te onderbreken,” zei de woordvoerder.

De koning en koningin waren eerder deze maand in Australië en Samoa. Het was de eerste verre reis van Charles van dit jaar. De koning deed het eerder rustiger aan nadat kanker bij hem was vastgesteld. Tijdens de reis naar Australië en Samoa werden zijn behandelingen tegen kanker tijdelijk gepauzeerd. Die worden na terugkomst in het Verenigd Koninkrijk hervat.