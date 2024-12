Charles en Camilla delen nieuwjaarswens

De Britse koning Charles en koningin Camilla hebben hun nieuwjaarswens gedeeld. “Wij wensen jullie een gelukkig nieuwjaar!” schrijft het Britse hof namens het koningspaar in een bericht op sociale media.

Bij het bericht is een kort filmpje te zien van een draaiende wereldbol met wat vuurwerk eromheen.

Vooral Charles kende qua gezondheid een moeilijk jaar. Begin 2024 werd bij hem kanker vastgesteld nadat hij een prostaatoperatie had ondergaan. Ook in 2025 wordt de koning nog behandeld voor de ziekte. Het is niet bekendgemaakt aan welke vorm van kanker Charles lijdt.