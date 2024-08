Charles en Camilla herdenken overleden Maori-koning Tuheitia Paki

De Britse koning Charles en koningin Camilla condoleren de mensen in Nieuw-Zeeland met het overlijden van de Maori-koning Tuheitia Paki. Hij overleed donderdag op 69-jarige leeftijd aan de complicaties van een hartoperatie.

“Mijn vrouw en ik waren diepbedroefd toen we hoorden van de dood van Kiingi Tuheitia”, schrijft het Britse koningspaar in een verklaring. “Ik heb het grootste genoegen gehad Kiingi Tuheitia decennialang te kennen. Hij was erg toegewijd aan de ontwikkeling van een sterke toekomst voor Maori en Aotearoa Nieuw-Zeeland, gebaseerd op cultuur, tradities en genezing, die hij met wijsheid en mededogen uitvoerde.”

Charles noemt ontmoetingen die hij met Paki heeft gehad in 2015 in Nieuw-Zeeland en vorig jaar in Londen. “Zijn overlijden is een schok, aangezien ik begin augustus, nog maar heel kort geleden, Kiingi aan de telefoon heb gesproken. Mijn vrouw en ik betuigen ons diepste medeleven aan de familie en vrienden van Kiingi Tuheitia en aan iedereen die om zijn verlies zal rouwen.”

In hun boodschap delen Charles en Camilla ook een zin in het Maori, de oorspronkelijke taal van Nieuw-Zeeland: “Een machtige Totara-boom is gevallen.”