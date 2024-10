Charles en Camilla kijken uit naar bezoek aan Australië

De Britse koning Charles en koningin Camilla hebben veel zin in hun aanstaande bezoek aan Australië. Het koningspaar, dat later vrijdag landt in Sydney, deelde op sociale media een persoonlijke boodschap.

“We kijken er echt naar uit om terug te keren naar dit prachtige land om de buitengewoon rijke culturen en gemeenschappen te vieren die het zo speciaal maken. Zie jullie daar”, schrijven Charles en Camilla. De boodschap gaat gepaard met een video met archiefbeelden van eerdere bezoeken van leden van de Britse koninklijke familie aan Australië.

Charles is door de jaren heen vaak in Australië geweest, maar het is zijn eerste bezoek aan het land sinds hij koning is. Het is ook het eerste bezoek van een regerende Britse monarch aan Australië sinds 2011.

Het Britse koningspaar gaat niet alleen naar Australië, maar reist daarna ook door naar Samoa.