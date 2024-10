Charles en Camilla ontmoeten publiek bij Sydney Opera House

De Britse koning Charles en Camilla hebben dinsdag het publiek ontmoet tijdens een bezoek aan het Sydney Opera House. Het koningspaar is tot en met woensdag in Australië voor een officieel bezoek.

Charles en Camilla zwaaiden vanaf het Sydney Opera House, een gebouw voor opera en andere podiumkunsten, naar de duizenden aanwezige mensen. Ook begroetten zij sommigen van hen persoonlijk.

In het publiek bevonden zich ook twee hondjes, genaamd Lucy en Larry. De twee viervoeters droegen allebei een kroontje, dat zij hadden gekregen van hun eigenaren. Een dag eerder ontmoette Charles ook al een alpaca die een kroontje droeg. Dat was in de Australische hoofdstad Canberra.

Na hun bezoek aan Australië brengt het Britse koningspaar nog een staatsbezoek aan Samoa. Dat bezoek staat gepland van donderdag tot en met zaterdag.