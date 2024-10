Charles en Camilla signeren gastenboek bij oorlogsmonument

Koning Charles en koningin Camilla hebben bij hun bezoek aan het oorlogsmonument in de Australische hoofdstad Canberra het gastenboek getekend. Het monument werd in 1941 gebouwd en is sindsdien bij bijna ieder Brits koninklijk bezoek aan Australië bezocht.

Op sociale media is onder meer te zien hoe Charles en Camilla langs een muur met rode klaprozen wandelen en buiten zittend achter een tafel het gastenboek signeren. Ze legden ook bloemen neer bij het graf van de onbekende soldaat.

Het Britse koningspaar bezocht verder de gedenkplaats For our Country, bedoeld voor veteranen van de Aboriginals en Straat van Torres-eilanders. Charles en Camilla stonden bij het monument stil bij “de diepe connectie die inheemse Australiërs hebben met hun land en hun rol bij de verdediging ervan”, meldt het Britse paleis bij foto’s van het bezoek. De koning en koningin zijn de eerste leden van de Britse koninklijke familie die formeel stilstaan bij het monument voor de inheemse veteranen.