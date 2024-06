Charles en Camilla zien hun renpaard verliezen op Royal Ascot

Koning Charles en koningin Camilla hebben op de derde dag van de paardenraces van Royal Ascot hun favoriete renpaard zien verliezen. Op foto’s van het moment is te zien dat het echtpaar er flink van baalt dat hun paard Gilded Water niet heeft gewonnen. Camilla kijkt met gebalde vuisten en een zuur gezicht naar de renbaan beneden en ook de koning kijkt niet blij.

Gilded Water deed mee in de King George V Stakes, een race voor paarden van drie jaar oud. Het paard werd uiteindelijk twaalfde.

Camilla is donderdag voor de derde dag op rij te vinden op het paardenevenement, dat nog tot zaterdag zal duren. Koning Charles was er de eerste dag wel bij, maar moest woensdag verstek laten gaan, omdat hij op Buckingham Palace een afspraak had met de president van Zambia.