Charles geeft ‘koningsbadge’ aan beste mariniersrekruut

De Britse koning Charles heeft vrijdag tijdens een bezoek aan een mariniersbasis in Lympstone voor het eerst in 85 jaar weer een zogeheten King’s Badge, een ‘prijs’ voor de beste allround-rekruut, uitgereikt. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1939 toen zijn grootvader koning George een dergelijke badge uitdeelde.

De eer ging naar een marinier die ondanks een zware blessure toch zijn training wist te voltooien.

Voor Charles was het de eerste keer sinds hij de positie van kapitein-generaal van de mariniers overnam in 2022 dat hij de basis bezocht. Hij nam de functie over van zijn zoon prins Harry, die de erefunctie moest inleveren vanwege zijn vertrek naar de Verenigde Staten. Daarvoor was de positie tientallen jaren in handen van Charles’ vader prins Philip.