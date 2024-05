Charles nieuwe beschermheer van meer dan tweehonderd goede doelen

De Britse koning Charles is de nieuwe beschermheer geworden van meer dan tweehonderd goede doelen. Dat melden Britse media als Sky News. Een aantal goede doelen waar Charles beschermheer van is geworden, lagen zijn moeder koningin Elizabeth na aan het hart.

Zo is de 75-jarige Charles nu beschermheer van de Royal British Legion. Dat is een Britse liefdadigheidsinstelling die financiële, sociale en emotionele steun biedt aan leden en veteranen van de Britse strijdkrachten, hun families en gezinsleden. Elizabeth was beschermvrouwe van de Royal British Legion toen zij koningin van het Verenigd Koninkrijk was.

Charles is nu beschermheer van 669 goede doelen. Dat waren er eerst 441. Zijn vrouw, koningin Camilla, is de nieuwe beschermvrouwe van vijftien goede doelen. Camilla is nu beschermvrouwe van 115 goede doelen. Koningin Elizabeth was beschermvrouwe van 492 goede doelen.