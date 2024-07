Charles pakt 30.000ste hd-camera in bij bezoek aan Sony in Wales

Koning Charles heeft donderdag in Wales korte tijd ervaren hoe het is om dozen in te pakken in een elektronicafabriek. Bij zijn bezoek aan Sony, ter gelegenheid van de vijftigjarige aanwezigheid van het elektronicamerk in de Britse regio, mocht de koning het 30.000ste exemplaar van de hd-camera in een doos doen.

Een video van de handeling, gedeeld door de Britse royalty-verslaggeefster Rebecca English op X, laat zien hoe de koning een label op de camera plakt en deze daarna voorzichtig in een doos zet. Een werknemer van Sony probeerde de koning nog te verleiden tot het maken van een juichgebaar, maar daar ging Charles niet op in.

Tijdens het bezoek kreeg Charles meer te horen over de campus van Sony in Wales, waar ongeveer zeshonderd mensen werken. De koning noemde de fabriek “mijn fabriek”, omdat hij, naar eigen zeggen, Sony tijdens een reis door Japan in de vroege jaren zeventig had aangemoedigd om zich in Wales te vestigen. Bij zijn vertrek ontving de 75-jarige Charles een kleine camera als cadeau.