Charles spreekt met kankerpatiënten bij eerste werkbezoek

Koning Charles heeft tijdens zijn eerste werkbezoek sinds in februari kanker bij hem werd vastgesteld, gesproken met andere kankerpatiënten. In het University College Hospital Macmillan Cancer Centre in Londen ontmoette hij de patiënten en hun families. Ook kreeg de koning een korte rondleiding.

Op beelden van het bezoek is te zien dat de koning (75) een jongeman in een stoel een hand geeft. Ook kreeg hij van de hoofdarts van het kankerbehandelcentrum meer uitleg over een CT-scanner. In de centrale hal van het ziekenhuis begroette de koning personeelsleden van het ziekenhuis.

Na afloop van het bezoek, dat ongeveer een half uur duurde, kregen koning Charles en koningin Camilla bloemen van een groep kinderen die hen buiten bij de uitgang stond op te wachten.

De koning leek in goeden doen tijdens het bezoek. Bij aankomst zwaaide hij opgewekt naar de aanwezigen. Op beelden van in het ziekenhuis is te zien dat er werd gelachen. Met het bezoek wilde de koning het belang van het in een vroeg stadium opmerken van kanker onderschrijven. De kans op een succesvolle behandeling is daardoor groter.