Charles steunt slachtoffers steekpartij in buitenwijk Londen

De Britse koning Charles heeft zijn steun uitgesproken aan de slachtoffers van een steekpartij in het noordoosten van Londen. “In het bijzonder de familie van het jonge slachtoffer dat zijn leven heeft verloren”, aldus een woordvoerder van Buckingham Palace tegen ITV News. Een 14-jarige jongen kwam om het leven bij de steekpartij. Vier anderen liggen gewond in het ziekenhuis.

“Naar aanleiding van de gruwelijke taferelen in Hainault vanochtend heeft de koning gevraagd om volledig op de hoogte te worden gehouden naarmate de details van het incident duidelijker worden”, aldus de woordvoerder. “Zijn gedachten en gebeden zijn bij alle getroffenen, in het bijzonder de familie van het jonge slachtoffer dat zijn leven heeft verloren. En hij prijst de moed van de hulpdiensten die hebben geholpen de situatie onder controle te krijgen.”

De andere vier slachtoffers zijn twee burgers en twee agenten die afkwamen op een melding over het incident. De agenten moeten geopereerd worden aan “aanzienlijke verwondingen”. Het motief van de 36-jarige dader is nog niet bekend. De politie denkt niet dat er sprake is van terrorisme of een gerichte aanval.

De Britse premier Rishi Sunak omschreef het geweld eerder al als “schokkend”. “Mijn gedachten zijn bij de betrokkenen en hun families”, schreef hij op X.