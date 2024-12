CMO-voorzitter verwachtte al dat koning zou pleiten voor begrip

Muhsin Köktaş, de voorzitter van Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) verwachtte al dat koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak zou pleiten voor verbinding en begrip. Dat liet hij woensdag in een reactie op de speech weten aan het ANP.

Köktaş gaf aan in het buitenland te zitten en de kersttoespraak van de koning niet te hebben kunnen horen. Maar hij heeft de koning naar eigen zeggen begin december wel op diens uitnodiging gesproken. “Toen hebben wij onder andere gesproken over de gevolgen van 7 november in Amsterdam”, aldus de CMO-voorzitter, vermoedelijk verwijzend naar het geweld in Amsterdam rondom de voetbalwedstrijd Ajax – Maccabi Tel Aviv dat in de nacht van 7 op 8 november plaatsvond.

“Toen heeft de Majesteit het ook gehad over het belang van de inclusieve samenleving. Daarom had ik niets anders verwacht dan dat de Majesteit verbinding en begrip zou bepleiten.” De voorzitter geeft verder aan dat “wij, als Nederlandse moslimgemeenschap, geloven in verbinding, begrip en inclusieve samenleving”.

In zijn kersttoespraak richtte koning Willem-Alexander zich tot Joodse Nederlanders en Nederlandse moslims en pleitte voor begrip en verbinding.