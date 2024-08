Colombia: bezoek Harry en Meghan goed voor toerisme

De Colombiaanse vicepresident Francia Márquez hoopt dat het bezoek van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan positief uitpakt voor het toerisme in het land. De reis toont volgens haar aan dat Colombia een “aantrekkelijke bestemming” is en dat het geweld waarmee het land lange tijd werd geassocieerd verleden tijd is, meldt The Telegraph.

De hertog en hertogin van Sussex brachten vorige week een vierdaags bezoek aan Colombia. Ze deden onder meer hoofdstad Bogotá aan en reisden daarna naar de steden Cartagena en Cali.

Het bezoek leverde Márquez eerder ook enige kritiek op omdat ze Harry en Meghan zou hebben gebruikt als “politieke pionnen” om haar reputatie wat op te vijzelen in aanloop naar de Colombiaanse verkiezingen.