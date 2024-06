Complimenten voor prinses Anne voor in toom houden paard

De Britse prinses Anne heeft op social media complimenten gekregen voor de manier waarop ze een onrustig paard in toom wist te houden tijdens Trooping the Colour. Ze werd een “uitstekende amazone” genoemd en haar optreden werd als “briljant” omschreven.

De 73-jarige royal was gekleed in het Full Mounted Ceremonial-uniform van de Blues en Royals toen ze zaterdag op het paard zat. Alles leek volgens plan te verlopen, totdat haar paard geïrriteerd raakte. Het dier schudde het hoofd heen en weer en ging galopperen. Prinses Anne wilde de aandacht niet afleiden van de rest van de koninklijke familie en probeerde haar paard te kalmeren. Dat lukte.

“Prinses Anne beheerste haar paard briljant, maar ik wed dat ze aan het einde van de dag uitgeput was; dat paard was een handenbindertje”, schreef een gebruiker op X. “Als iemand zo’n paard aankan, dan is het prinses Anne wel”, voegde een andere reageerder toe, terwijl iemand Anne ook nog “een uitstekende amazone” noemde.

Prinses Anne is overigens een gekende amazone. In 1976 deed ze mee aan de Olympische Spelen in Montreal. Ze nam deel aan het onderdeel eventing, een meerkamp die bestaat uit een crosscountry, een dressuurproef en een springparkoers. Anne wist geen medaille te winnen voor Groot-Brittannië.

Trooping the Colour wordt ieder jaar gehouden ter ere van de verjaardag van de Britse monarch. Naast het incidentje met het paard van prinses Anne ging de aandacht vooral uit naar prinses Catherine. Het bijwonen van de jaarlijkse militaire parade was haar eerste openbare optreden in lange tijd. De prinses van Wales zag er tot enthousiasme van de Britten goed uit en leek zich prima te vermaken.