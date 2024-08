Constantijn zet vraagtekens bij plan Omtzigt Koninklijk Huis

Prins Constantijn heeft vraagtekens gezet bij de wens van NSC-leider Pieter Omtzigt dat leden van het Koninklijk Huis zich moeten beperken tot hun eigenlijke ceremoniële taken. De broer van koning Willem-Alexander stipte maandag in het NPO Radio 1-programma Sven op 1 aan dat hij helemaal geen ceremoniële verplichtingen heeft.

“Ik word ook niet betaald als lid van het Koninklijk Huis. Ik ben lid van het Koninklijk Huis, maar als ik al mijn andere activiteiten moet opgeven dan zou ik me toch willen afvragen hoe dat dan werkt”, vertelde Constantijn. “Misschien moet ik dan een toelage krijgen, maar ik weet niet of dat mijn behoefte is.”

De 54-jarige Constantijn wil zich blijven inzetten “voor innovatie, nieuwe bedrijven en ondernemerschap”. “Ik denk dat ik daar een toegevoegde waarde heb en dat is ook hoe ik de laatste dertig jaar heb geopereerd. En ik hoop dat het zo door kan gaan”, aldus de prins, die daarmee niet wilde zeggen dat hij niets in het plan van Omtzigt ziet. “Het is altijd goed om na te denken over hoe je dingen regelt. Ik heb het gevoel dat het nu goed geregeld is.”

Amalia

Omtzigt zei vorige maand in een interview met weekblad EW dat het onmogelijk is voor een minister-president om politieke verantwoordelijkheid te dragen als leden van het Koninklijk Huis meer inhoudelijke werkzaamheden of politiek getinte of maatschappelijk omstreden uitspraken doen. Als de koning of anderen dit toch zouden willen, dan zou er in die gevallen een uitzondering moeten worden gemaakt op de ministeriële verantwoordelijkheid zoals die nu geldt, stelde de NSC-leider.

Omtzigt zei in het interview ook dat Constantijn, vierde in lijn van troonopvolging, nog steeds heel dicht op de troon zit. Hij suggereerde dat de prins tijdelijk staatshoofd zou worden mocht er in de komende tien jaar iets met koning Willem-Alexander gebeuren. Dat is volgens Constantijn nergens voor nodig. “Ik denk dat Amalia heel capabel is en ze is meerderjarig, dus dat zal niet eens spelen.”