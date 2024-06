D-Day-veteraan krijgt verjaardagskaart van koning Charles

De Britse koning Charles en koningin Camilla hebben onlangs een veteraan van D-Day verwelkomd op Buckingham Palace. Het koningspaar had veteraan Jim Miller speciaal uitgenodigd ter ere van zijn honderdste verjaardag. Op het paleis kreeg de veteraan een verjaardagskaart uit handen van koning Charles.

Het Britse hof deelde op sociale media enkele beelden van de ontmoeting. “Ik was zeer verrast en blij met de uitnodiging op Buckingham Palace. Het was een speciale dag en een ware eer om de koning en koningin te ontmoeten en een verjaardagskaart te krijgen”, reageerde Miller. “Ik voel me nederig om deze leeftijd te bereiken, vooral als ik denk aan degenen die al die jaren geleden zijn omgekomen op de Normandische stranden.”

Volgende week nemen koning Charles en andere vertegenwoordigers van verschillende koningshuizen deel aan herdenkingen van D-Day. Het is dit jaar 80 jaar geleden dat de geallieerden op 6 juni in de Tweede Wereldoorlog aankwamen aan de kust van het Franse Normandië.