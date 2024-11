Deens hof wijst geen hofleveranciers meer aan

Het Deense hof neemt afscheid van al zijn hofleveranciers. Bedrijven die nu nog die titel hebben, mogen deze nog vijf jaar gebruiken en daarna worden geen nieuwe hofleveranciers meer benoemd, heeft het paleis woensdag bekendgemaakt.

Historisch gezien werd de titel ‘hofleverancier’ gegeven aan bedrijven die regelmatig goederen of diensten aan het hof leverden. Recent is de titel steeds meer “een bijzondere erkenning” geworden en dat is volgens het hof niet meer van deze tijd. Een aantal van de 104 hofleveranciers werkt al langer niet meer met het paleis en andere bedrijven die dat wel doen, staan juist niet op de lijst.

De bestaande predicaten lopen op 31 december 2029 af. Alle bedrijven zijn woensdag op de hoogte gebracht.

De beslissing is mede het gevolg van de troonswisseling van afgelopen januari. Het paleis kondigde toen al aan dat de huidige hofleveranciers dat in ieder geval nog een jaar bleven en dat op een later tijdstip zou worden besloten over de toekomst.