Deens koningspaar brengt in oktober staatsbezoek aan Duitsland

De Deense koning Frederik en koningin Mary brengen in oktober een staatsbezoek aan Duitsland. Op maandag 21 oktober gaat het koningspaar naar de hoofdstad Berlijn en bezoekt het een dag later de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein.

In Berlijn verwelkomen bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn echtgenote de koning en koningin. Daarna bezoeken ze het Rijksdaggebouw, de zetel van het Duitse parlement.

Samen met afgevaardigden van het Zweedse en Noorse Koninklijk Huis en de presidenten van Finland, IJsland en de Bondsrepubliek Duitsland vieren de Denen in Berlijn het 25-jarig jubileum van het Noordse ambassadecomplex. De eerste dag eindigt met een diner in Slot Bellevue.

Dinsdag reist het paar naar Sleeswijk-Holstein. Dit bezoek benadrukt de band tussen Duitsers en Denen in die regio en de grensoverschrijdende samenwerking tussen beide landen. Het bezoek eindigt met een bijeenkomst in het historische Flensborghus in Flensburg.