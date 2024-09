Deens koningspaar nodigt president IJsland uit voor staatsbezoek

De Deense koning Frederik en koningin Mary hebben de president van IJsland uitgenodigd voor een staatsbezoek. Halla Tómasdóttir en haar echtgenoot Björn Skúlason komen op 8 en 9 oktober naar Denemarken, maakte het Deense hof woensdag bekend.

Het staatsbezoek markeert de historische banden en de nauwe relatie tussen Denemarken en IJsland, aldus het Deense hof. Het is het eerste inkomende staatsbezoek voor Frederik en Mary sinds hij in januari koning werd. Er waren wel twee uitgaande staatsbezoeken voor het koningspaar: naar Noorwegen en Zweden. Het is ook het eerste staatsbezoek dat de nieuw gekozen IJslandse president aflegt.

Tijdens het staatsbezoek staan onderwerpen als duurzaamheid en de digitale en groene transitie op het programma. Op de eerste dag zal het koningspaar de president officieel welkom heten. Ook wordt er een galadiner georganiseerd. Het definitieve programma voor het staatsbezoek wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.