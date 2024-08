Deense en Spaanse koningshuis blij met medailles voor handballers

De koningshuizen van Denemarken en Spanje hadden op de laatste dag van de Olympische Spelen nog iets te juichen. De nationale handballers wonnen respectievelijk olympisch goud en brons. Op social media staan zowel het hof van Denemarken als dat van Spanje stil bij die heugelijke gebeurtenis.

Koning Frederik en zijn zoon kroonprins Christian zaten in Lille op de tribune van het handbalstadion. “We zitten op de tribune als het herenhandbalteam over een paar minuten de finale speelt”, schreef het paleis voorafgaand aan de olympische eindstrijd. “Laten we hopen dat Denemarken de Olympische Spelen met een gouden medaille kan afsluiten.” Dat gebeurde ook: Denemarken won met 39-26 van Duitsland. “Gefeliciteerd met het goud”, schreef het hof daarom na afloop bij twee nieuwe foto’s van de koning en zijn zoon.

Ook koning Felipe en zijn familie konden nog een keer feestvieren. De Spaanse handballers wonnen in de troostfinale met 23-22 van Slovenië en pakten zo het brons. “Opgeven komt niet in jullie woordenboek voor. Daarom was van het olympisch podium vallen geen optie voor een team van gladiatoren”, schreef het paleis op social media. “Gefeliciteerd, jullie zijn altijd verdiende medaillewinnaars!”