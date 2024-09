Deense koningin Margrethe uit ziekenhuis ontslagen

De Deense koningin Margrethe is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldt het Deense hof in een bericht op de website. De 84-jarige koningin werd woensdagavond in het ziekenhuis opgenomen na een ongelukkige val, maar is inmiddels weer thuis op paleis Fredensborg.

Het hof schrijft dat de moeder van koning Frederik een breuk in haar linkerhand en een blessure rond de nekwervels heeft opgelopen. Als gevolg daarvan zit haar hand in het gips en moet zij de komende maanden een brace om haar nek dragen. Volgens het hof gaat het naar omstandigheden goed met Margrethe, maar moet ze voor een langere periode met verlof. Dat betekent dat haar officiële afspraken voor de komende tijd zijn afgezegd.

De koningin onderging vorig jaar nog een ingrijpende rugoperatie en moest toen langere tijd revalideren. Margrethe, die in januari afstand deed van de troon, verwees onder meer naar die operatie in de toespraak waarin ze haar aftreden aankondigde.