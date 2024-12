Deense koninklijke familie bij opening kerstseizoen met ballet

In Denemarken is zaterdagavond het kerstseizoen officieel geopend met de première van het ballet De Notenkraker. De koninklijke familie was in groten getale aanwezig bij de voorstelling in park Tivoli in de hoofdstad Kopenhagen, deelt het hof op Instagram.

Koningin Margrethe was de eregast van de première. De moeder van koning Frederik is de decor- en kostuumontwerpster van de productie. Ook koningin Mary, prinses Isabella, prins Vincent en prinses Josephine, graaf Felix, prinses Benedikte, de Noorse koningin Sonja en voormalig koningin Anne-Marie van Griekenland waren aanwezig.

Op beelden van het Deense hof is te zien hoe de avondgasten arriveerden in Tivoli voor de voorstelling. Koningin Margrethe werd na afloop van de première op het podium uitgenodigd om samen met de cast het applaus in ontvangst te nemen.