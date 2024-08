Deense kroonprins Christian voor het eerst alleen op reis

De Deense kroonprins Christian reist volgende week naar Parijs voor de Paralympische Spelen. Dat maakte het Deense hof dinsdag bekend. Volgens het Deense persbureau Ritzau is het de eerste keer dat de oudste zoon van koning Frederik en koningin Mary alleen naar het buitenland gaat voor een officieel bezoek.

Het hof schrijft dat Christian op maandag in Parijs de Deense deelnemers aan de Paralympische Spelen steunt. De 18-jarige kroonprins was ook in Parijs tijdens de Olympische Spelen, toen nog met zijn vader Frederik. Christian is niet de enige van het Deense koningshuis die naar Parijs gaat. Prinses Benedikte is van 4 tot en met 7 september in de Franse hoofdstad om het sportevenement bij te wonen.

De Paralympische Spelen beginnen op woensdag en duren tot en met 8 september.