Deense kroonprins Christian voor langere tijd naar Oost-Afrika

De Deense kroonprins Christian vertrekt woensdag naar Oost-Afrika, waar hij langere tijd zal verblijven. Dat meldt het Deense hof vrijdag. De 18-jarige Christian wordt tijdens zijn verblijf in Oost-Afrika “betrokken bij de dagelijkse leiding van twee boerderijen”, aldus het hof.

Christian gaat “onder meer praktische en administratieve taken” uitvoeren. Ook krijgt hij inzichten in het lokale natuurbehoud. Het plan is dat Christian in december terugkeert naar zijn thuisland.

Binnen de Deense koninklijke familie is het traditie dat troonopvolgers in hun jeugd langdurig naar het buitenland gaan en daar de kans krijgen zich te ontwikkelen. Christians vader, koning Frederik, nam in 1986 deel aan een expeditie naar Mongolië. Zijn grootmoeder, koningin Margrethe, maakte in de jaren zestig reizen naar Oost- en Zuid-Amerika.

Christian is het oudste kind van koning Frederik en koningin Mary. Sinds zijn vader in januari van dit jaar de troon besteeg, is hij kroonprins van Denemarken.