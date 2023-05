Deense kroonprins Frederik viert 55e verjaardag

De Deense kroonprins Frederik viert vrijdag zijn verjaardag. De oudste zoon van koningin Margrethe is 55 jaar geworden.

Op Instagram deelt het Deense hof een foto van de kroonprins. Vrijdagochtend komt hij terug van een bezoek aan Niger. “De rest van de verjaardag wordt privé gevierd met de familie”, aldus het hof.

Frederik is de oudste zoon van koningin Margrethe en prins Henri, die in 2018 overleed. De kroonprins is getrouwd met de van oorsprong Australische prinses Mary.