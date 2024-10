Deense Mary voedt gered kalfje van zeekoe bij bezoek aan Brazilië

De Deense koningin Mary heeft op de tweede dag van haar vierdaagse verblijf in Brazilië onder meer een bezoek gebracht aan het onderzoeksinstituut van het Amazonewoud, waar ze geredde amazonezeekoe-kalfjes voedde. Op Instagram deelt het Deense hof foto’s van haar bezoek.

In het Nationaal Onderzoeksinstituut van het Amazonewoud, kreeg Mary inzicht in een reeks wetenschappelijke studies naar de fysieke omgeving en levensomstandigheden in het regenwoud. Hier stonden onder meer opgezette vlinders en planten in potjes tentoongesteld. Ook nam de vorstin een kijkje bij geredde kalfjes van zeekoeien, die ze ook even de fles gaf. Aansluitend bezocht de koningin het Centrum voor Bio-economie in het Amazonewoud. Dit centrum werd in 2002 in Manaus opgericht met als doel de duurzame ontwikkeling in het Amazonegebied te bevorderen.

Mary woonde vervolgens een lunch bij in een lokaal restaurant in Manaus dat voedsel bereidt met duurzame producten die zijn geoogst en geproduceerd door de inheemse bevolking van Brazilië. In het restaurant werken ook voornamelijk inheemse mensen.