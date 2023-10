Aandacht na stunt muiltje bij Deense prins verrast ‘Assepoester’

De vrouw die zondag met opzet haar muiltje achterliet op het feest van de Deense prins Christian is overweldigd door de hoeveelheid media-aandacht die haar stunt heeft opgeleverd. “Het is bizar. Het verhaal gaat de hele wereld over”, stelt de 18-jarige Anne-Sofie uit Stenløse in gesprek met het Deense blad Se og Hør.

Ook in Deense media wordt Anne-Sofie volop gevraagd naar haar ‘Assepoester-sprookje’. “Ik ben zo opgelucht en blij dat het overal zo goed is ontvangen. Er gebeuren zoveel slechte dingen in de wereld en ik wilde gewoon een glimlach op ieders gezicht toveren.”

Anne-Sofie liet bij het verlaten van het verjaardagsfeest van Christian haar naaldhak achter, net zoals Assepoester doet in het bekende sprookje. Het Deense hof publiceerde maandag een foto van de schoen op sociale media met de vraag of het echt Assepoester zou zijn geweest die haar schoen was vergeten. Het paleis meldde daarbij dat de eigenaar de glitterpump weer mocht komen ophalen.

Mail

Hoewel de eigenaar van de schoen inmiddels bekend is, is er nog geen contact geweest tussen het hof en Anne-Sofie. Ze heeft inmiddels wel een mail gestuurd naar de communicatieafdeling om te bespreken wat er moet gebeuren met het muiltje. “Ik hoop dat ze het houden, want het is een leuke herinnering.”

Anne-Sofie benadrukt dat ze de schoen niet heeft achtergelaten om prins Christian nog eens te mogen ontmoeten. “Dat was niet mijn bedoeling. Maar nu het zo vaak in de media is geweest, zou het leuk kunnen zijn.”