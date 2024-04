Deens hof deelt plan voor eerste verjaardag Frederik als koning

Het Deense hof heeft informatie bekendgemaakt over de aanstaande 56e verjaardag van koning Frederik, op 26 mei. Het is de eerste verjaardag van Frederik als koning, na zijn aantreden in januari.

Ter gelegenheid van zijn verjaardag verschijnen Frederik en andere leden van de koninklijke familie op het middaguur op het balkon van het Frederik VIII-paleis. Ook zal er die dag een wisseling van de wacht plaatsvinden op het plein van paleis Amalienborg, zo meldt het hof.

Op de website wordt ook gemeld dat de 84e verjaardag van koningin Margrethe volgende week “in besloten kring” wordt gevierd op paleis Fredensborg.