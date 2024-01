Deense premier bedankt koningin Margrethe: een unieke prestatie

De Deense premier Mette Frederiksen heeft op de dag dat koningin Margrethe aftreedt een dankwoord voor de koningin uitgesproken. Frederiksen noemt Margrethe in een bericht op Instagram onder meer “ons anker dat ons aan onze wortels heeft vastgehouden”.

Frederiksen noemt Margrethe eveneens “ons punt om aan vast te houden toen al het andere in beweging was”. “Ons verzamelpunt in het nabije en in het moeilijke. En ons geweten bij de belangrijke levensvragen.”

Ook bedankt de premier Margrethe, die na 52 jaar afstand doet van de Deense troon, voor haar “inzet, menselijkheid en rijkdom aan talenten”. “En niet in de laatste plaats uw wijsheid. Wat u in bijna 52 jaar heeft bereikt, is een unieke prestatie. Vanuit het hart en namens heel Denemarken: bedankt.” Frederik, de oudste zoon van Margrethe, wordt de nieuwe koning van Denemarken.