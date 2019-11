De Deense kroonprinses Mary is dinsdag in Nairobi aangekomen. Zij is naar Kenia gereisd een internationale top over populatie en ontwikkeling (ICPD) bij te wonen.

De conferentie vindt plaats van 12 tot en met 14 november. Mary zal onder meer een toespraak geven bij de opening en een paneldiscussie leiden over ‘De juiste keuzes voor iedereen’.

Ook zal de kroonprinses een concert van Youssou N’Dour bijwonen ter gelegenheid van de top.