Eigen postzegel voor jubilerende koningin Margrethe

Ter gelegenheid van het vijftigjarig regeringsjubileum van de Deense koningin Margrethe wordt er een speciale postzegel uitgebracht. PostNord Danmark komt op 3 januari met een postzegelvel, aldus de Deense publieke omroep DR donderdag.

Op de postzegel zal de koningin twee keer worden afgebeeld: aan de ene kant als jonge en pas benoemde regent en aan de andere kant als huidig staatshoofd. Tussen de twee afbeeldingen staat het koninklijke wapen. “Ons idee is om de koningin als spiegel te laten zien, zodat we de tijdspanne van de 50 jaar meekrijgen. Met het koninklijke wapenschild tussen hen in kijkt de jonge koningin uit naar de komende taak, terwijl de ervaren koningin terugkijkt op 50 jaar die zijn verstreken”, legt Martin Pingel, designmanager bij PostNord, uit over het ontwerp. De postzegels worden verkocht bij geselecteerde postkantoren en via de website van PostNord.

Volgens DR is Margrethe van alle Deense staatshoofden het vaakst afgebeeld op een postzegel. Er zouden in totaal 162 zegels met haar beeltenis verschenen zijn, die gemaakt zijn op basis van schilderijen, tekeningen en foto’s.

De 81-jarige Margrethe zit op 14 januari precies vijftig jaar op de Deense troon. De grootste festiviteiten zijn vanwege corona uitgesteld naar de zomer.