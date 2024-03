Koning Frederik enthousiast over mogelijkheden supercomputer

Koning Frederik van Denemarken is enthousiast over de mogelijkheden van de nieuwe supercomputer in Kopenhagen. Dat zei Frederik dinsdag na zijn bezoek aan het Danish Centre for AI Innovation.

Net als andere supercomputers kan ook dit snelle exemplaar buitengewoon veel gegevens verwerken. De zogenoemde Gefion zal eind dit jaar klaar zijn voor proeven en worden gebruikt voor onderzoeken en innovaties voor onder meer de gezondheidszorg en biowetenschappen.

Frederik noemt dergelijke technologische ontwikkelingen de nieuwe wereld. “Een plek waar een computer daadwerkelijk zelf kan denken en kennis kan genereren en uiteindelijk de menselijke geest zal overtreffen”, zei de koning tegen de Deense omroep DR. “Dat maakt ons allemaal bang. Maar ik denk dat we hier in Denemarken een goed uitgangspunt hebben. De Deense staat en een heel groot Deens bedrijf controleren en beschermen de gegevens zodat het niet uit de hand loopt.”

Het komt de wetenschap juist ten goede, vindt Frederik. “Omdat deze grote computers extreem snel zijn en zoveel verschillende vragen tegelijkertijd kunnen verwerken.”