Koning Frederik presenteert in boek plannen voor koningsschap

Koning Frederik heeft woensdag een boek uitgebracht met daarin zijn plannen voor het koningsschap. In “Kongeord” (koninklijk woord) deelt de Deense vorst zijn “gedachten en overwegingen” over de monarchie, liet het Deense hof woensdag weten.

In de aankondiging staan ook enkele citaten van Frederik uit het boek. “De kracht van het geloof ligt niet in de vraag of God wordt genoemd in het woord van de koning, maar in het feit dat we ons als mensen door ons christelijk geloof met elkaar verbonden voelen”, aldus de koning. In het boek komt ook zijn band met het christendom, de koninklijke familie en zijn gezin aan bod.

Jens Andersen, die het boek heeft geschreven, werd op oudejaarsavond benaderd. Die avond kondigde koningin Margrethe haar aftreden aan. Voor interviews is de auteur meerdere malen op paleis Amalienborg geweest.