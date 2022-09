Koningin Margrethe komt uit isolatie en reist af naar Oslo

Koningin Margrethe is hersteld van corona. De 82-jarige Deense vorstin is uit isolatie en kan zoals gepland naar Noorwegen reizen, heeft het paleis bevestigd aan het Deense persbureau Ritzau.

Margrethe ontvangt later op maandag in Oslo uit handen van de Noorse koningin Sonja de Nordic Language Prize, een jaarlijkse taalonderscheiding die naar iemand gaat die iets uitzonderlijks heeft gedaan voor de Scandinavische taalgemeenschap.

De koningin testte vorige week dinsdag positief op corona. Het was al de tweede keer dit jaar dat Margrethe besmet raakte met het virus. In februari werd ze ook al ziek.

Margrethe was vlak voordat ze corona kreeg nog in Londen bij het afscheid van koningin Elizabeth. Andere royals die bij haar in de buurt zaten tijdens de uitvaart, zoals koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix, werden echter niet ziek.