Koningin Margrethe naar Frankrijk vertrokken

Koningin Margrethe is dinsdag naar Frankrijk vertrokken. De Deense vorstin verblijft traditiegetrouw de komende weken weer in Cahors. In de tussentijd is haar zoon kroonprins Frederik regent.

Margrethe is tot en met 20 augustus in het buitenland. Ze heeft een hechte band met de regio rond Cahors. In de zomer van 1974 kocht ze er samen met haar in 2018 overleden man, prins Henrik, het Château de Cayx. De koninklijke familie spendeert er veel tijd in de zomermaanden.

In Frankrijk zal Margrethe volgens Billed Bladet vooral ontspannen “en misschien een beetje tekenen en schilderen”. Volgende week gaat ze echter ook nog ‘aan het werk’, als ze bij de opening is van de tentoonstelling waarbij haar eigen kunst centraal staat.

De 82-jarige Margrethe verbleef de afgelopen weken in Gråsten Slot in Zuid-Jutland. Ze had er gezelschap van haar zussen Benedikte en Anne-Marie.