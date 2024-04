Koningin Mary laat herten vrij in Deens natuurgebied

De Deense koningin Mary heeft dit weekend geholpen bij het loslaten van twee herten in het bos. Dat gebeurde bij de opening van een nieuw gedeelte van natuurgebied Dyrehaven, even ten noorden van Kopenhagen.

De voor de gelegenheid met vilten hoed, bodywarmer en stevige wandelschoenen uitgeruste vorstin kreeg tijdens een wandeling door het bos meer uitleg over het gebied. Dyrehaven groeide onlangs met een kwart aan oppervlakte, omdat het natuurgebied Jægersborg Hegn eraan is toegevoegd. In het gebied leven ruim honderd bedreigde diersoorten, waaronder de zwarte specht en diverse soorten vleermuizen.

Voor zij de herten uit hun boxen liet, opende koningin Mary het nieuwe gebied officieel door het naamlogo van haar echtgenoot koning Frederik te onthullen op een rood hek. Daarna opende ze de boxen, waarna de herten razendsnel het bos in renden, weg van de toegestroomde mensenmassa.