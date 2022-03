Kroonprins Frederik in Groenland voor opnames documentaire

Kroonprins Frederik is voor de opnames van een documentaire in Groenland neergestreken. Op Instagram plaatst het Deense hof vrijdag een foto en vertelt Frederik zelf in het bijschrift wat hij de komende tijd gaat doen.

De Deense kroonprins was een paar jaar geleden voor het laatst in Groenland, maar heeft vrijdag een nogal koele ontvangst gehad. “Ik ben nu net weer geland in dit prachtige land waar de temperatuur momenteel in de dubbele cijfers onder nul is en waar de wind bijtend aanvoelt”, schrijft Frederik bij een foto van zichzelf in een dikke jas naast een rood vliegtuig.

“De komende dagen zal ik deelnemen aan de opnames voor een documentaire over het Deense Gemenebest”, vervolgt de kroonprins. De opnames hadden al eerder moeten plaatsvinden, maar werden vanwege corona uitgesteld. “Ik kijk ernaar uit om de Groenlandse mensen weer te ontmoeten en de prachtige natuur te aanschouwen.”

Het programma wordt volgens Frederik later dit jaar uitgezonden. “Ik hoop dat jullie het net zo goed zullen ontvangen als het programma over de Faeröer, dat vorig jaar werd uitgezonden.”