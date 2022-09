Kroonprinses Mary begrijpt shock over kwijtgeraakte titels

Kroonprinses Mary van Denemarken begrijpt dat er geshockeerd is gereageerd op het feit dat de kinderen van prins Joachim hun titel van prins en prinses kwijtraken. “Ik snap dat het een moeilijke beslissing was om te nemen en dat het heel moeilijk was om te horen”, zei de echtgenote van kroonprins Frederik vrijdag tegen verslaggevers die haar ernaar vroegen bij de Re-imagine Youth Mental Health-conferentie in Kopenhagen.

Het Deense hof maakte woensdag bekend dat de kinderen van Joachim, de jongere broer van Frederik, vanaf volgend jaar alleen nog graaf en gravin van Monpezat zijn. Dit omdat, zoals eerder werd bekendgemaakt, alleen nog eerstgeborenen van troonopvolgers prins of prinses worden. De beslissing werd “in die context” genomen en om de lijn van andere koningshuizen te volgen. Joachim en zijn kinderen lieten weten “in de war, bedroefd en in shock” te zijn door het nieuws.

Dat begrijpt Mary goed. “Verandering kan moeilijk zijn en pijn doen. Maar dat betekent niet dat de beslissing niet de juiste was.”

De kroonprinses zegt dat ook zij en haar echtgenoot, de huidige troonopvolger, “als de tijd daar is” zullen kijken naar de titels van hun kinderen. “We weten nu niet hoe het koningshuis eruit gaat zien als de tijd van Christian is aangebroken of hoe het eruitziet wanneer de tijd van Christian eraan zit te komen”, zei ze doelend op haar oudste zoon die Frederik zal opvolgen.