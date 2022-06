Kroonprinses Mary ontmoet Deense kunststudenten in Den Haag

De Deense kroonprinses Mary ging maandag langs bij Deense kunststudenten die studeren in Den Haag. Ze sprak met hen op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten over hun projecten.

Bij de ingang van het gebouw werd de vrouw van kroonprins Frederik opgewacht door een groepje Nederlandse fans, dat haar een bosje bloemen gaf.

Binnen bekeek Mary geïnteresseerd het project van een tweedejaars-studente, die haar vertelde over de verscheidene stukken. “Dit zou best een leuke broche zijn”, zei Mary grappend, terwijl ze het stukje op haar borst hield. Na afloop kreeg ze een cadeautje van de Deense studente. “Heel erg lief, dank je wel”, besloot Mary haar bezoek.

Maandag begon het tweedaagse officiële bezoek van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary aan Nederland. Ze bezoeken onder meer het Vredespaleis en de kinderafdeling van het Leiden University Medical Center. Maandagavond dineert het paar samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima in de Grote Kerk in Den Haag. Het belangrijkste onderwerp van de handelsmissie is de samenwerking tussen Denemarken en ons land op het gebied van duurzame energie en innovatieve gezondheidszorg.