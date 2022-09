Margrethe bezoekt eilandengroep op derde dag zomercruise

Koningin Margrethe heeft een bezoek gebracht aan Småland in de Zuid-Zweedse regio Götaland. Het bezoek van de Deense vorstin is onderdeel van haar jaarlijkse zomercruise.

De eilanden in de regio Småland staan bekend vanwege de landbouw en fruitteelt. Margrethe begon haar bezoek woensdag op het eiland Fejø, tussen de pruim- en appelbomen. De plantage levert bijna het hele jaar door fruit aan supermarkten in Denemarken. De koningin werd rondgeleid en kreeg inzicht in de dagelijkse werkzaamheden op fruitplantage. Ook ontmoette Margrethe kinderen van een dagopvang op het eiland.

Vervolgens bracht de vorstin een bezoek aan het eiland Askø, waar zij werd ontvangen in het lokale museum. Ook sprak Margrethe met de vrijwilligers die de kruidenierswinkel op het eiland runnen. Tot slot ging ze naar het kleine eiland Lilleø (ruim 0,8 vierkante kilometer), waar slechts zes mensen permanent wonen en maar tien huizen staan. Dinsdag bracht Margrethe een bezoek aan de gemeente Slagelse. Daar maakte ze een rit in een antieke bus en bracht ze een bezoek aan een brouwerij en recyclingbedrijf. Maandag was de koningin in Korsør.