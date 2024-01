Margrethe met auto terug naar residentie Deens koningshuis

De Deense koningin Margrethe is na haar abdicatie in de auto gestapt die haar terugbrengt naar paleis Christiansborg. Nu Margrethe haar handtekening onder een abdicatieverklaring heeft gezet is haar oudste zoon Frederik koning van Denemarken.

Margrethe rijdt terug naar het paleis Amalienborg, de residentie van de Deense koninklijke familie. Zij was per koets naar Christiansborg afgereisd. In dezelfde koets rijden koning Frederik en zijn vrouw, koningin Mary, later terug naar Amalienborg.

De 83-jarige Margrethe kondigde op oudejaarsdag aan dat ze af zou treden. Ze heeft 52 jaar op de troon gezeten.