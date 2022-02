Margrethe noemt oorlog in Oekraïne ‘verdrietig’

Koningin Margrethe van Denemarken heeft donderdag haar zorgen geuit over de situatie in Oekraïne. Dat deed ze in Kopenhagen bij een symposium ter gelegenheid van haar vijftigjarige regeringsjubileum.

“Het is vreemd en verdrietig dat we in ons deel van de wereld weer oorlog moeten meemaken”, zei de koningin in een korte verklaring tegen Billed Bladet.

Margrethe ontving eind vorige maand nog bezoek uit Oekraïne. Op Amalienborg had ze een ontmoeting met de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba. Ook haar zoon kroonprins Frederik was aanwezig.

Eerder donderdag lieten koning Willem-Alexander en koningin Máxima zich ook uit over de Russische invasie in Oekraïne. Het koningspaar liet weten “intens” mee te leven met de inwoners van Oekraïne.