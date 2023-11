Prins Christian legt eed af in Deense Raad van State

De Deense prins Christian heeft dinsdagochtend voor het eerst deelgenomen aan een bijeenkomst van de Raad van State. De prins, die vorige maand zijn achttiende verjaardag vierde, ondertekende een plechtige verklaring, waarin hij zweert zich aan de grondwet te zullen houden.

De ondertekening vond plaats in het bijzijn van kroonprins Frederik, koningin Margrethe en premier Mette Frederiksen. Door het ondertekenen van de verklaring kan Christian vanaf nu optreden als plaatsvervangend staatshoofd. Dat gebeurt als zowel koningin Margrethe als kroonprins Frederik verhinderd zijn, bijvoorbeeld in geval van ziekte of een verblijf in het buitenland.

Ook kroonprinses Mary, prinses Benedikte en prins Joachim kunnen invallen als staatshoofd.

Christian krijgt geen vaste plaats als lid van de Raad van State. Alleen het staatshoofd koningin Margrethe en de troonopvolger zitten samen met de regering in de Raad van State.