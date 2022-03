Prinses Isabella na de zomer naar nieuwe school

De Deense prinses Isabella gaat na de zomer naar een andere school. Ze volgt haar oudere broer prins Christian naar het Herlufsholm in Næstved, heeft het hof maandag bekendgemaakt.

De 14-jarige Isabella, het tweede kind van vier van kroonprins Frederik en kroonprins Mary, gaat nu nog naar school op de Tranegårdskolen in Gentofte. Ze heeft straks de negende klas afgerond, wat vergelijkbaar is met de onderbouw van het middelbaar onderwijs in Nederland.

Vorig jaar maakte Christian (16) al de overstap naar Næstved. Isabella’s broertje Vincent en zusje Josephine (een tweeling van 11) zitten nog in Gentofte op school.