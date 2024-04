Prinses Marie benadrukt dat maatschappij diversiteit nodig heeft

Prinses Marie van Denemarken benadrukt dat diversiteit nodig is in een maatschappij. In een videoboodschap ter ere van Wereld Autisme Dag zegt de prinses dat alle mensen “waarde” hebben.

“Alle mensen kunnen iets bijdragen, ongeacht hun verschillen, en de maatschappij heeft die diversiteit nodig”, zegt Marie in de video van de Deense Vereniging voor Autisme, de stichting waarvan ze beschermvrouwe is. “Net als alle mensen zijn autistische mensen anders. Autistische mensen hebben verschillende sterke punten en verschillende behoeften.”

Iedereen moet deel uitmaken van een gemeenschap, vindt de prinses. “Het is onze gezamenlijke taak om ervoor te zorgen dat we ons allemaal gezien en welkom voelen. Want samen kunnen we zoveel meer dan alleen. Samen zijn we sterker.”