Veel belangstelling voor tentoonstelling over koning Frederik

De tentoonstelling over de Deense koning Frederik in Kopenhagen is populair. Een woordvoerster vertelt aan het tijdschrift BILLED-BLADET dat de bezoekersaantallen van het museum van paleis Amalienborg erg hoog zijn voor de tijd van het jaar.

“Qua aantallen zijn we al op de openingsdag van de expositie in één dag van het laagseizoen naar het hoogseizoen gegaan. En dat is doorgegaan met Pasen. Waar we normaal zo’n 300 gasten per dag hebben, zijn er nu dagelijks 1200-1400 gasten geweest”, zegt de zegsvrouw.

De woordvoerster denkt dat het hoge aantal bezoekers te maken heeft met het feit dat Frederik pas recent koning is. “We merken dat veel bezoekers lang luisteren naar de toespraken van koning Frederik die in hun geheel op het grote scherm te zien zijn.”

De expositie is tot en met 8 september voor het publiek geopend. Daarna reist de tentoonstelling verder naar Koldingshus, op het schiereiland Jutland. Daar is de tentoonstelling dan van 11 oktober tot en met 21 april te zien.