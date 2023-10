Weekblad: prins Christian werd verrast met extra feest

De Deense prins Christian is zondag na het galabanket op paleis Christiansborg in Kopenhagen verrast met een extra feest op het nabijgelegen paleis Amalienborg. Dat meldt althans het Deense weekblad Her & Nu. Zijn ouders kroonprins Frederik en kroonprinses Mary hadden daar een verrassingsfeest opgezet met familieleden en zijn beste vrienden.

Het gala van zondag vond plaats naar aanleiding van de 18e verjaardag van Christian. Voor de gelegenheid waren er leeftijdsgenoten uit alle hoeken van Denemarken uitgenodigd. Ook waren er diverse andere toekomstige troonopvolgers aanwezig, zoals prinses Amalia, prinses Elisabeth van België en prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen.

Bij het banket was er echter geen ruimte voor een feest met vrienden. Daarom werd Christian daar na afloop alsnog mee verrast. Volgens Her & Nu ging het feest tot “vroeg in de ochtend” door.

Het Deense hof wil tegenover Her & Nu niet reageren op het bericht. Volgens het paleis gaat het om een privékwestie.