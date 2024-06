Deuren Balmoral Castle openen voor het eerst voor het publiek

De deuren van de koninklijke residentie Balmoral Castle in Schotland zijn vanaf maandag voor het eerst geopend voor het publiek. Bezoekers worden de komende weken in kleine groepjes rondgeleid door het zomerverblijf van de Britse royals. De kaarten daarvoor waren in april binnen 24 uur uitverkocht.

Een gids neemt de mensen die een ticket hebben bemachtigd mee naar de diverse ruimtes in het Schotse kasteel, waaronder de eetzaal en de bibliotheek. De balzaal was eerder al toegankelijk voor bezoekers.

De rondleidingen duren tot en met 4 augustus. Daarna vieren koning Charles en koningin Camilla er hun zomervakantie.

Balmoral Castle was zeer geliefd bij koningin Elizabeth. De vorstin overleed er in 2022.